Intel представит революционную систему охлаждения ноутбуков
Компания Intel в рамках предстоящей выставки потребительской электроники CES 2020, которая стартует уже 7 января следующего года, планирует представить революционную систему охлаждения для ноутбуков. Сообщается, что новое решение инженеров компании позволяет повысить эффективность отвода тепла на 25-30%.
Более того, компания представит новое техническое решение не как концепт, а заручится реальными образцами в виде готовой продукции ноутбуков от различных производителей, которые уже используют инновационное решение в своих моделях. Сообщается, что новое исполнение системы охлаждения разработано в рамках программы Project Athena и подразумевает использование специальных испарительных камер с графитовыми листами. Также отмечается, что за передачу тепла в новой системе будет отвечать особая конструкция петель крышки ноутбука. Благодаря такому подходу производители смогут отказаться от использования в своих портативных компьютерах вентиляторов, а значит, получат дополнительные возможности для создания тонких и производительных устройств.
На данный момент новая система подходит только для использования в ноутбуках, в которых крышка открывается только под максимальным углом в 180 градусов. А вот в моделях с поворотом крышки на 360 градусов использование новой технологи невозможно из-за особых требований к конструкции ее петель.
Более того, компания представит новое техническое решение не как концепт, а заручится реальными образцами в виде готовой продукции ноутбуков от различных производителей, которые уже используют инновационное решение в своих моделях. Сообщается, что новое исполнение системы охлаждения разработано в рамках программы Project Athena и подразумевает использование специальных испарительных камер с графитовыми листами. Также отмечается, что за передачу тепла в новой системе будет отвечать особая конструкция петель крышки ноутбука. Благодаря такому подходу производители смогут отказаться от использования в своих портативных компьютерах вентиляторов, а значит, получат дополнительные возможности для создания тонких и производительных устройств.
На данный момент новая система подходит только для использования в ноутбуках, в которых крышка открывается только под максимальным углом в 180 градусов. А вот в моделях с поворотом крышки на 360 градусов использование новой технологи невозможно из-за особых требований к конструкции ее петель.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:09