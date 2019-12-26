Intel представит революционную систему охлаждения ноутбуков





Более того, компания представит новое техническое решение не как концепт, а заручится реальными образцами в виде готовой продукции ноутбуков от различных производителей, которые уже используют инновационное решение в своих моделях. Сообщается, что новое исполнение системы охлаждения разработано в рамках программы Project Athena и подразумевает использование специальных испарительных камер с графитовыми листами. Также отмечается, что за передачу тепла в новой системе будет отвечать особая конструкция петель крышки ноутбука. Благодаря такому подходу производители смогут отказаться от использования в своих портативных компьютерах вентиляторов, а значит, получат дополнительные возможности для создания тонких и производительных устройств.На данный момент новая система подходит только для использования в ноутбуках, в которых крышка открывается только под максимальным углом в 180 градусов. А вот в моделях с поворотом крышки на 360 градусов использование новой технологи невозможно из-за особых требований к конструкции ее петель.