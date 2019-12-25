Атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду
Атомная подлодка «Новосибирск», созданная российскими инженерами в соответствии с техпроектом «Ясень-М», была спущена на воду. Создание судна доверили предприятию «Севмаш».
Адмирал Николай Евменов рассказал, что сегодня развитие атомного флота субмарин остаётся одним из ключевых направлений для ВМФ. Вопрос постоянно контролируют в армейском руководстве. Экипаж «Новосибирска» прошел через комплексную подготовку во время пребывания в учебном центре и в полной мере готов к адаптации в работе с новой техникой и оружием.
В соответствии со словами Главкома ВМФ, все стратегические субмарины на балансе ВМФ смогли воплотить в себе передовые научные разработки российского кораблестроения. Первый замглавы «Севмаша» Сергей Воронько сообщил, что инженеры рады представить спуск на воду подлодки в юбилейную дату для предприятия. Сам процесс торжественного процесса был записан на видео.
Адмирал Николай Евменов рассказал, что сегодня развитие атомного флота субмарин остаётся одним из ключевых направлений для ВМФ. Вопрос постоянно контролируют в армейском руководстве. Экипаж «Новосибирска» прошел через комплексную подготовку во время пребывания в учебном центре и в полной мере готов к адаптации в работе с новой техникой и оружием.
В соответствии со словами Главкома ВМФ, все стратегические субмарины на балансе ВМФ смогли воплотить в себе передовые научные разработки российского кораблестроения. Первый замглавы «Севмаша» Сергей Воронько сообщил, что инженеры рады представить спуск на воду подлодки в юбилейную дату для предприятия. Сам процесс торжественного процесса был записан на видео.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:40