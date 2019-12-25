Звезда проекта "Дом-2" Юлия Белая всерьез решила стать певицей





Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая, как оказалось, давно мечтает о карьере певицы, причем ведет себя брюнетка таким образом, как будто ей уже удалось всего достичь. Она уже задумалась, как в одной семье будут уживаться сразу две звезды - она и Евгений Ромашов, и как тяжело ей будет совмещать плотный график и совместную с возлюбленным жизнь. Девушка активно обсуждает это со своим избранником, не обращая внимания на критику.Коллеги Юлии Белой по реалити-шоу "Дом-2", тем не менее, не упускают возможности раскритиковать вокальные данные девушки, постоянно указывая ей на отсутствие таковых. Звезда же критики не замечает, идя по стопам своего кумира - Ольги Бузовой.