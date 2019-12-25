Федор Бондарчук снял в своем новом фильме автомобили Aurus





Премьера новой картины намечена на 1 января. Как обещает сам режиссер, зрители смогут увидеть на экране зрелищные погони, для съемок одной из которых создателям фильма пришлось перекрыть в самом центре российской столицы сразу несколько улиц, а также задействовать в работе коптер и 8 камер. В качестве декораций для еще одной сцены выступил участок 4-го транспортного кольца. А вот о том, какая роль во «Вторжении» отведена двум авто новой российской линейки Aurus, на данный момент не сообщается. Известно лишь, что в качестве актеров в новой работе Бондарчука выступили минивэн Aurus Arsenal, а также седан Aurus Senat.К слову, в одной из сцен ленты засветился и беспилотный автомобиль, который пока только разрабатывается российскими специалистами. Однако в недалеком будущем такого рода транспортные средства будут использоваться на крупных промышленных предприятиях для перевозки сотрудников.