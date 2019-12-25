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«Мы сейчас не в СССР»: Иосиф Пригожин прокомментировал огромные гонорары Юрия Антонова за корпоративы

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами «НСН» заявил, что Юрий Антонов, чьи гонорары за корпоративы считаются самыми дорогими, должен стоит еще больше. Певец, как сообщается, оценивает свое выступление на таких мероприятиях в четверть миллиона долларов.
«Мы сейчас не в СССР»: Иосиф Пригожин прокомментировал огромные гонорары Юрия Антонова за корпоративы

«Почему Пол Маккартни просит за свои выступления 3 миллиона, а Антонов при этом должен стоить всего 250 тысяч? Он тоже заслуживает того, чтобы стоить дороже», - подчеркнул Пригожин. Кроме того, он назвал Антонова «великим композитором», создавшим большое количество хитов. «Его песни ведь даже в караоке петь приятно – все они пользуются большой народной любовью. Более того, Юрий Михайлович уже в солидном возрасте, поэтому может позволить себе выходить на сцену за ту сумму, за которую он хочет. Он сейчас в таком статусе, когда деньги не имеют значения. Тем более, цена – переговорный момент. Мы сейчас находимся не в СССР, где государство назначало цену», - добавил музыкант.

В то же время продюсер отметил, что к дорогостоящим российским артистам также стоит отнести группу «Ленинград» и рэпера Басту. Кроме всего прочего, его супруга и по совместительству подопечная – певица Валерия, - тоже могла выступить в последний день года за такую же сумму в 15 миллионов рублей, но отказалась, поскольку хочет увидеться с родными.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:55

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