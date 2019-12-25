Главу Ростеха Сергея Чемезова уличили в поддержке оппозиционных СМИ и Ксении Собчак





Помимо этого, бизнесмен поддерживает финансово несколько изданий.Журналисты отмечают, что издание RTVI начало получать поддержку ещё с 2016 года. По законам Российской Федерации, корпорация "Ростех" не может инвестировать финансы в какие-либо СМИ, однако между Чемезовым и главой компании правообладателя RTVI — Brenrose Limited Кириллом Ганиным уловили связь. Они хорошо знакомы, а Ганин получал поддержку от общих друзей, при этом был директором двух "дочек" госкорпорации.Не обошли вниманием и Тину Канделаки, которая является женой директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко. Собеседники "Проекта" утверждают, что интернет-редакцию просили репостить в Telegram-канале RTVI посты телеведущей и генерального продюсера "Матч ТВ".