Главу Ростеха Сергея Чемезова уличили в поддержке оппозиционных СМИ и Ксении Собчак
Сергей Чемезов, возглавляющий госкорпорацию "Ростех", отмечает издание "Проект" после проведенного журналистского расследования, мог финансировать предвыборную кампанию телеведущей Ксении Собчак, когда она баллотировалась на пост президента России.
Помимо этого, бизнесмен поддерживает финансово несколько изданий.
Журналисты отмечают, что издание RTVI начало получать поддержку ещё с 2016 года. По законам Российской Федерации, корпорация "Ростех" не может инвестировать финансы в какие-либо СМИ, однако между Чемезовым и главой компании правообладателя RTVI — Brenrose Limited Кириллом Ганиным уловили связь. Они хорошо знакомы, а Ганин получал поддержку от общих друзей, при этом был директором двух "дочек" госкорпорации.
Не обошли вниманием и Тину Канделаки, которая является женой директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко. Собеседники "Проекта" утверждают, что интернет-редакцию просили репостить в Telegram-канале RTVI посты телеведущей и генерального продюсера "Матч ТВ".
Помимо этого, бизнесмен поддерживает финансово несколько изданий.
Журналисты отмечают, что издание RTVI начало получать поддержку ещё с 2016 года. По законам Российской Федерации, корпорация "Ростех" не может инвестировать финансы в какие-либо СМИ, однако между Чемезовым и главой компании правообладателя RTVI — Brenrose Limited Кириллом Ганиным уловили связь. Они хорошо знакомы, а Ганин получал поддержку от общих друзей, при этом был директором двух "дочек" госкорпорации.
Не обошли вниманием и Тину Канделаки, которая является женой директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко. Собеседники "Проекта" утверждают, что интернет-редакцию просили репостить в Telegram-канале RTVI посты телеведущей и генерального продюсера "Матч ТВ".