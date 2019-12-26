Дочь Синди Кроуфорд Гербер удивила откровенной фотографией в нижнем белье

На снимке Кайя Гербер запечатлена в верхней части нижнего белья. На кадре 18-летнюю модель можно заметить в ванной комнате в кружевном белом бюстгальтере. На одном из пальцев девушки можно увидеть несколько колец, а волосы она решила зачесать назад. Снимок собрал чуть больше 300 тысяч «лайков» и около 1000 комментариев. Поклонники с радостью отреагировали на фотографию модели.В комментариях они принялись восторгаться её внешними данными. Некоторые написали, что модель является обладательницей идеальных черт лица, кое-кто отметил, что она похожа на ангела, а были и те, кто сравнил её внешние данные со знаменитой матерью Синди Кроуфорд. Стоит сказать, Кайя Гербер в качестве модели начала выступать с 15 лет. На данный момент она позирует для модных глянцевых журналов. В 2018 году ей вручили премию «Модель года» на The Fashion Awards.