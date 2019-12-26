Концерт Аллы Пугачевой бесплатно покажут зрителям

Представители Примадонны сделали официальное заявление, что она не станет принимать участие в новогодних передачах на главных телеканалах России, но зрители смогут все равно увидеть певицу на больших экранах. В первый день нового года на ТВ продемонстрируют выступление звезды в Кремле, состоявшееся еще в апреле. Недавно зрители ходили на него в кинотеатры, но вскоре увидят ее шоу бесплатно в уютной домашней обстановке.«Тот самый концерт» в итоге стал самым кассовым проектом в своем роде за все время отечественного постсоветского проката. За седьмые по счету выходные он собрал больше денег, чем за первые два уик-энда. Зрители высоко оценили кинопродукт, отметив, что Алла Пугачева по-прежнему заряжает энергией и оптимизмом со сцены. Певица довольна проделанной работой, спев на концерте самые подходящие ее настроению и мыслям хиты.