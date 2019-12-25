Экс-участника проекта "Дом-2" Диму Талыбова заподозрили в краже iPhone





В Сети один из пользователей рассказал, что опубликовал объявление о продаже iPhone, выручить за него он хотел 50 тысяч рублей. На него откликнулся молодой человек с татуировкой на шее, отметил пострадавший, по описанию подходящий под Диму Талыбова. Парень якобы встретился с продавцом в Воронеже, посмотрел телефон, согласился купить. Пользователь утверждает, что парень перевел ему деньги через СМС с одного банка на другой, при этом отметив, что деньги придут через 2-3 дня. Молодые люди еще разговаривали на протяжении 40 минут, а затем разошлись. Подождав несколько дней, пострадавший позвонил в банк, откуда должны были быть переведены средства, однако там сказали, что услуга перевода денег через сообщения недоступна.Позже на жалобу откликнулся еще один мужчина, указав, что похожий на Талыбова молодой человек хотел таким же образом купить у него дорогой ноутбук, однако продавец отметил, что ничего не отдаст парню, пока не придут деньги. Стоит отметить, что никаких прямых доказательств причастности к преступлениям экс-участника проекта "Дом-2" нет, но прежде Дмитрий Талыбин отбывал наказание в тюрьме после кражи мотоцикла. Выйдя на свободу, молодой человек говорил, что больше никогда не присвоит себе чужого.