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«Живу по-царски»: Наташа Королева показала свои апартаменты в Краснодаре

Известная российская певица Наташа Королева поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram парой коротких видеороликов, показав роскошные апартаменты, в которых ее поселили на время гастролей в Краснодаре. Больше всего артистку впечатлил банный комплекс с огромным бассейном.
«Живу по-царски»: Наташа Королева показала свои апартаменты в Краснодаре

В stories на страничке знаменитости она сама рассказывает, насколько приятно она удивлена таким шикарным гостеприимством. «Вот так встречают нас. Живу по-царски!» - подчеркнула Королева. Певица показала огромную кровать, шикарные люстры, комнаты с полами, отделанными мрамором. Кроме того, в этих же «царских хоромах» оказался отдельный бильярдный зал, три бассейна с хамамом, винный бар. «Настоящие хоромы. Вы посмотрите какая роскошная кровать, а какие люстры», - восхищалась артистка, записывая это видео.

В один из моментов в кадре появился огромных размеров плавательный бассейн. «Он так и манит поплавать», - призналась знаменитость, но посетовала на то, что не может себе подобное позволить, поскольку спешит на самолет.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

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