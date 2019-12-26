«Живу по-царски»: Наташа Королева показала свои апартаменты в Краснодаре





В stories на страничке знаменитости она сама рассказывает, насколько приятно она удивлена таким шикарным гостеприимством. «Вот так встречают нас. Живу по-царски!» - подчеркнула Королева. Певица показала огромную кровать, шикарные люстры, комнаты с полами, отделанными мрамором. Кроме того, в этих же «царских хоромах» оказался отдельный бильярдный зал, три бассейна с хамамом, винный бар. «Настоящие хоромы. Вы посмотрите какая роскошная кровать, а какие люстры», - восхищалась артистка, записывая это видео.В один из моментов в кадре появился огромных размеров плавательный бассейн. «Он так и манит поплавать», - призналась знаменитость, но посетовала на то, что не может себе подобное позволить, поскольку спешит на самолет.