Бывшая жена Марата Башарова показала забавное видео с их танцующим 3-летним сыном

«Маар Марыч танцует», - гласит подпись Шевырковой под этим видеороликом. На нем маленький сын знаменитого актера театра и кино вытанцовывает под звуки песни из популярного советского мультфильма. Поклонники, просмотревший это видео, назвали мальчика заводным и прелестным ребенком. Менее чем за день публикацию просмотрело более тысячи пользователей, оставивших под ней сотни отметок «нравится».Примечательно, что бывшая возлюбленная Башарова весьма охотно делится в социальных сетях материалами с сыном, да и в целом активно ведет социальные сети. Как пишет пресса, пара после развода продолжает жить под одной крышей, поэтому сына они воспитывают вместе.