Бывшая жена Марата Башарова показала забавное видео с их танцующим 3-летним сыном
Бывшая супруга известного российского актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram довольно забавное видео. На этих кадрах ее 3-летний сын от брака с артистом танцует под музыку из мультфильма.
«Маар Марыч танцует», - гласит подпись Шевырковой под этим видеороликом. На нем маленький сын знаменитого актера театра и кино вытанцовывает под звуки песни из популярного советского мультфильма. Поклонники, просмотревший это видео, назвали мальчика заводным и прелестным ребенком. Менее чем за день публикацию просмотрело более тысячи пользователей, оставивших под ней сотни отметок «нравится».
Примечательно, что бывшая возлюбленная Башарова весьма охотно делится в социальных сетях материалами с сыном, да и в целом активно ведет социальные сети. Как пишет пресса, пара после развода продолжает жить под одной крышей, поэтому сына они воспитывают вместе.
«Маар Марыч танцует», - гласит подпись Шевырковой под этим видеороликом. На нем маленький сын знаменитого актера театра и кино вытанцовывает под звуки песни из популярного советского мультфильма. Поклонники, просмотревший это видео, назвали мальчика заводным и прелестным ребенком. Менее чем за день публикацию просмотрело более тысячи пользователей, оставивших под ней сотни отметок «нравится».
Примечательно, что бывшая возлюбленная Башарова весьма охотно делится в социальных сетях материалами с сыном, да и в целом активно ведет социальные сети. Как пишет пресса, пара после развода продолжает жить под одной крышей, поэтому сына они воспитывают вместе.