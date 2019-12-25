Яна Шафеева: «Захар сказал, что больше не любит меня»

"Захар негативно ко мне относится, как будто я его раздражаю. Когда человек начинает кричать, зажимает тебе руки, начинает ненавистно смотреть, я это чувствую. Он заявил, что у него любовь уже не та, что он меня не любит. Я чувствую эту нелюбовь. Я прощала ему оскорбления, измены, быстро мирилась. Но больше терпеть не могу", - рассказала звезда реалити-шоу.





Участница проекта "Дом-2" Яна Шафеева, как и Захар Саленко, не комментирует их расставание, однако в интервью она призналась, что молодой человек сказал, будто не любит ее. Брюнетка подчеркнула, она и сама чувствовала нелюбовь. Находясь рядом с избранником, девушка ощущала, будто не нравится ему. Той любви, что была, сознался молодой человек, больше нет.Для себя Яна Шафеева точно решила, что ей по жизни такой мужчина не нужен, подчеркнув, что Захар Саленко делает все так, как нужно только ему. При этом молодой человек постоянно пытается выкрутиться в любой ситуации, всем лжет. Брюнетке уже стыдно, что никто не верит в серьезность ее расставания с проектантом, однако назад она точно не вернется.