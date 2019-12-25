«Икра с гречкой и картошечка»: Дети Пугачевой и Галкина рассказали о своих любимых блюдах

Лиза Галкина, отвечая на вопрос о любимых блюдах, рассказала, что очень любит икру. Когда журналистка уточнила, какую именно, знаменитый отец подсказывал, чтобы дочь назвала баклажанную, однако она не обратила внимания на его шутку, и отметила, что все-таки красную. Кроме того, девочка употребляет ее, смешивая с гречневой кашей. Гарри Галкин поделился, что обожает «картошечку» и куриный шашлык. Эти два блюда звездный сын готов есть в любое время.Максим Галкин рассказал, что в детстве очень любил мамины эклеры, особенно заварной крем, который оставался в кастрюле. Алла Пугачева поделилась, что в детском возрасте обожала хлеб с маслом и сосиски, и добавила, что у них дома эклеры тоже были. Кроме того, Алла Борисовна сама может приготовить для всей семьи вкусный ужин и не видит в этом ничего особенного.