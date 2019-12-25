Денис Мантуров: Apple не покинет рынок РФ из-за предустановки российского ПО
Компания Apple не уйдет с российского рынка в связи с новым законом, который принудит устанавливать созданное в РФ программное обеспечение на мобильные устройства. С такими словами главы Минпромторга Дениса Мантурова согласились в BigGeek.
Как передает New Inform, американская корпорация, считают специалисты, найдет способ следовать российским законам и благодаря этому реализовывать свою продукцию в стране и далее. Они назвали маловероятным сценарий, при котором Apple прекратит свою деятельность в РФ, так как местный рынок довольно обширный и интересует заокеанскую фирму, поэтому потерять его она не захочет.
Отвечая на вопрос, имелись ли случаи на планете, когда Apple занималась корректировкой собственного программного обеспечения из-за законодательства тех или иных государств для последующей реализации смартфонов, ноутбуков, планшетов и прочей техники, журналисты вспомнили о таких эпизодах. По их словам, в Японии активизируется щелчок камеры во время включения бесшумного режима, а в ОАЭ нет опции FaceTime.
Apple – фирма из США, занимающаяся сборкой электроники и разработкой ПО. Стала первой американской компанией, продемонстрировав уровень капитализации в 1,044 триллионов долларов. В минувшем году журнал Forbes поместил «яблоко» на третье место в перечне 500 лучших работодателей мира.
Как передает New Inform, американская корпорация, считают специалисты, найдет способ следовать российским законам и благодаря этому реализовывать свою продукцию в стране и далее. Они назвали маловероятным сценарий, при котором Apple прекратит свою деятельность в РФ, так как местный рынок довольно обширный и интересует заокеанскую фирму, поэтому потерять его она не захочет.
Отвечая на вопрос, имелись ли случаи на планете, когда Apple занималась корректировкой собственного программного обеспечения из-за законодательства тех или иных государств для последующей реализации смартфонов, ноутбуков, планшетов и прочей техники, журналисты вспомнили о таких эпизодах. По их словам, в Японии активизируется щелчок камеры во время включения бесшумного режима, а в ОАЭ нет опции FaceTime.
Apple – фирма из США, занимающаяся сборкой электроники и разработкой ПО. Стала первой американской компанией, продемонстрировав уровень капитализации в 1,044 триллионов долларов. В минувшем году журнал Forbes поместил «яблоко» на третье место в перечне 500 лучших работодателей мира.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:23