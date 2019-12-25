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Дизайнер королевы Великобритании рассказала, как выбирает Елизавете II наряды на Рождество

Британская королева Елизавета II на рождественские праздники старается не позволять себе повторяться в выборе оттенка своих нарядов и так происходит уже несколько последних лет. Такими подробностями в своей авторской книге поделилась личный дизайнер монархини Анжела Келли.
Дизайнер королевы Великобритании рассказала, как выбирает Елизавете II наряды на Рождество

По словам дизайнера, следить за праздничным стилем и нарядами Елизаветы II на Рождество помогает еще один специалист – Стюарт Парвин. Келли при этом утверждает, что подготовка «идеального праздничного наряда» для ее величества начинается задолго до Рождества. «Это особенный праздничный период, когда каждый старается надеть лучшее и, разумеется, Елизавета II в этом смысле не стала исключением. Пресса полна фотографий с монархом, которые впоследствии разлетаются по всему миру, поэтому к выбору и созданию дизайна нарядов для нее я отношусь максимально внимательно», - утверждает она.

«Заниматься нарядом королевы я начинаю заранее. Примерно за два месяца до предполагаемого выхода. Проверяю, в наряде какого цвета она была в прежние годы. Стараюсь, чтобы цвета не повторялись на протяжении нескольких лет», - пишет Келли в своей книге под названием «Обратная сторона медали».

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:28

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