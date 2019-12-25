Дизайнер королевы Великобритании рассказала, как выбирает Елизавете II наряды на Рождество





По словам дизайнера, следить за праздничным стилем и нарядами Елизаветы II на Рождество помогает еще один специалист – Стюарт Парвин. Келли при этом утверждает, что подготовка «идеального праздничного наряда» для ее величества начинается задолго до Рождества. «Это особенный праздничный период, когда каждый старается надеть лучшее и, разумеется, Елизавета II в этом смысле не стала исключением. Пресса полна фотографий с монархом, которые впоследствии разлетаются по всему миру, поэтому к выбору и созданию дизайна нарядов для нее я отношусь максимально внимательно», - утверждает она.«Заниматься нарядом королевы я начинаю заранее. Примерно за два месяца до предполагаемого выхода. Проверяю, в наряде какого цвета она была в прежние годы. Стараюсь, чтобы цвета не повторялись на протяжении нескольких лет», - пишет Келли в своей книге под названием «Обратная сторона медали».