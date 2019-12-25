Поклонники Майкла Джексона требуют от его двойника Серхио Кортеса пройти ДНК-тест

Как известно, Майкл Джексон умер в 2009 году от передозировки лекарственных препаратов. Однако споры по поводу того, что певец может быть жив, не утихают до сих пор. Поп-король, которого Барак Обама в разговоре с пресс-секретарём Белого дома Робертом Гиббсом назвал «музыкальной иконой», вдохновил многих на занятие музыкой. Однако есть и те, кто готов посвятить всю жизнь подражанию певцу. Так, Серхио Кортес является двойником Майкла Джексона и сейчас успешно гастролирует по Италии, Сингапуру, Украине, России и Франции.В его Instagram-аккаунте 154 тысячи подписчиков и в образе поп-короля он выступает уже несколько лет. Подписчиков Серхио Кортеса изумляет его колоссальное сходство с певцом. Всё зашло настолько далеко, что некоторые поклонники Майкл Джексона стали требовать ДНК-тест. Они хотят точно быть уверенными, что перед ними именно двойник, а не их живой кумир. Однако всё же отличия между Серхио Кортес и его вдохновителем существуют. Двойника выдаёт испанский акцент, молодость и огромное количество контуринга на лице.