Бывшей королеве красоты Синтии Мартинес после инсульта удалили часть черепа





В возрасте 14-25 лет она принимала участие в различных состязаниях, а также завоевала несколько наград, после чего была принята в жюри. Мартинес 9 ноября 20118-го отправилась с 5-летним ребёнком к своим друзьям. Экс-королева красоты наклонилась, когда собиралась что-то сказать сыну, и неожиданно упала. Её знакомые незамедлительно позвонили медикам для получения квалифицированной помощи. Медики после осмотра ошибочно посчитали это случаем передозировки наркотическими препаратами, поэтому ввели двойную дозировку вещества для блокировки воздействия опиоидов.После доставки в больницу американка начала кричать от боли. Врачи выяснили, что у неё имеется повреждение сосудов в области мозга. Спустя часы специалисты завершили вскрытие верхней зоны черепа. Операция завершилась успешно, однако спустя несколько суток Мартинес перенесла инсульт, спровоцировавший возникновение опухоли мозга. Вдобавок, у неё возникло заражение крови и воспаление лёгких. Часть черепной коробки была поражена инфекцией, вследствие чего было принято решение о её удалении. 9 сентября пациентке восстановили целостность черепной коробки при помощи вставки синтезированной кости.