Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на последний день уходящего года





Не исключен в этот день, считают специалисты, и дождь со снегом. Подробный прогноз на 31 число последнего месяца года уже опубликован на официальном сайте Гидрометцентра. В то же время, как уточнила в беседе с журналистами зав лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, речь идет о компьютерном моделировании предстоящих погодных процессов, а более детальный и точный прогноз к новогодним праздникам появится лишь в ближайшую пятницу. Впрочем, синоптики действительно не исключают очередного притока теплых воздушных масс.Примечательно, что совсем недавно популярный сайт Gismeteo опубликовал предварительный прогноз погоды на первый месяц следующего года. Если этот прогноз окажется верным, надежды жителей Москвы и Подмосковья на настоящую зиму в нынешнем году будут разбиты окончательно.