Эксперты Национального сомнологического общества дали рекомендации, как не сбить ритм сна в Новый год





Специалисты рекомендуют не отсыпаться после праздника, потому как вечером будет непросто засыпать, а 1 января лучше вообще не ложиться. На второй день нового года желательно встать утром, снова не спать в дневное время и лечь не позже 22:00-23:00. Не заснуть помогут такие напитки, как чай, какао или кофе, но перебарщивать с ними не стоит.Прежде эксперты рассказали о правильном питании в предстоящие праздники. Следует отдать предпочтение несладким компотам или морсам, а также низкокалорийной пище. Блюда из рыбы и мяса лучше готовить порционно, чтобы не возникло намерения переесть и наутро ощутить дискомфорт в желудке.