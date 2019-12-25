Анастасия Костенко заставила Дмитрия Тарасова пройти "детектор лжи"
Модель Анастасия Костенко устроила для своего супруга проверку на "детекторе лжи". На своей странице в Instagram в разделе Stories будущая мамочка рассказала, что купила такую игру, но ответы можно считать вполне правдивыми.
Модель Анастасия Костенко решила, видимо, развлечься вместе с мужем Дмитрием Тарасовым накануне Нового года. Она попросила возлюбленного поиграть в игру под названием "Детектор лжи", где можно с помощью ответов выявить, если человек врет или что-то скрывает. Тем не менее, ничего удивительного для себя модели выведать не удалось.
Дмитрий Тарасов перед проверкой пошутил, что все в итоге может закончиться не очень хорошо, но в итоге все прошло очень весело. Хейтеры же усмотрели в таком мероприятии намек на то, что в семье, возможно, начались проблемы, хотя на самом деле между влюбленными царит полная идиллия.
Модель Анастасия Костенко решила, видимо, развлечься вместе с мужем Дмитрием Тарасовым накануне Нового года. Она попросила возлюбленного поиграть в игру под названием "Детектор лжи", где можно с помощью ответов выявить, если человек врет или что-то скрывает. Тем не менее, ничего удивительного для себя модели выведать не удалось.
Дмитрий Тарасов перед проверкой пошутил, что все в итоге может закончиться не очень хорошо, но в итоге все прошло очень весело. Хейтеры же усмотрели в таком мероприятии намек на то, что в семье, возможно, начались проблемы, хотя на самом деле между влюбленными царит полная идиллия.