В Великобритании начнутся продажи спортивного фургона Peugeot Expert
Фирма Peugeot сконструировала новый фургон Expert с дополнительным оборудованием и спортивным внешним видом. Автомобиль предназначен для британского рынка.
Среди всех технических характеристик транспортного средства необходимо отметить легкосплавные 17-дюймовые диски и спортивные наклейки по бокам и сзади черно-синего цвета. В салоне расположен двухзонный климат-контроль. Клиентам дилеры будут предлагать фургон Peugeot Expert в черном, белом и сером цветовых гаммах.
Модификация Panel Van получила дизельный агрегат на 121 лошадиную силу. Более мощным мотором может похвалиться Crew Van: он способен генерировать 148 «лошадей». В следующем году стоит ожидать появления на рынке Великобритании фургона с двухлитровым двигателем на 174 л. с. Потребители смогут приобрести машину только с обычной колесной базой. Стандарт-версия обойдется им в 36,3 тысячи фунтов стерлингов, топ - в 41,2 тысячи фунтов.
Среди всех технических характеристик транспортного средства необходимо отметить легкосплавные 17-дюймовые диски и спортивные наклейки по бокам и сзади черно-синего цвета. В салоне расположен двухзонный климат-контроль. Клиентам дилеры будут предлагать фургон Peugeot Expert в черном, белом и сером цветовых гаммах.
Модификация Panel Van получила дизельный агрегат на 121 лошадиную силу. Более мощным мотором может похвалиться Crew Van: он способен генерировать 148 «лошадей». В следующем году стоит ожидать появления на рынке Великобритании фургона с двухлитровым двигателем на 174 л. с. Потребители смогут приобрести машину только с обычной колесной базой. Стандарт-версия обойдется им в 36,3 тысячи фунтов стерлингов, топ - в 41,2 тысячи фунтов.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:07