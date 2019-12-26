В Великобритании начнутся продажи спортивного фургона Peugeot Expert





Среди всех технических характеристик транспортного средства необходимо отметить легкосплавные 17-дюймовые диски и спортивные наклейки по бокам и сзади черно-синего цвета. В салоне расположен двухзонный климат-контроль. Клиентам дилеры будут предлагать фургон Peugeot Expert в черном, белом и сером цветовых гаммах.Модификация Panel Van получила дизельный агрегат на 121 лошадиную силу. Более мощным мотором может похвалиться Crew Van: он способен генерировать 148 «лошадей». В следующем году стоит ожидать появления на рынке Великобритании фургона с двухлитровым двигателем на 174 л. с. Потребители смогут приобрести машину только с обычной колесной базой. Стандарт-версия обойдется им в 36,3 тысячи фунтов стерлингов, топ - в 41,2 тысячи фунтов.