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Ученые обнаружили на северо-востоке Китая огромный метеоритный кратер

Ученые Института геохимии Гуанчжоу при Китайской академии наук обнаружили на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян огромный метеоритный кратер. Его диаметр составляет 1850 метров, а глубина - около 150 метров.
Ученые обнаружили на северо-востоке Китая огромный метеоритный кратер

Ученые утверждают, что метеоритный кратер возник от падения очень крупного метеорита в период 145-66 миллионов лет тому назад. Эксперты отметили, что кратер образовался в меловой породе, но точную дату установить пока не удалось. Две трети его поверхности неплохо сохранились, а третья часть краев поддалась эрозии. По словам ученых, на большей части наружной плоскости растут белые березы, а на дне ранее находилось озеро, пересохшее 10 тысяч лет тому назад. Исследователи рассказали, что нашли кратер, проанализировав с начала 2019 года все спутниковые изображения. По всему миру обнаружено 190 ударных кратеров.

По мнению исследователей, данная находка может стать доказательством существования небольшого ледника в древнем периоде на территории Китая, а также с ее помощью можно увеличить уже существующие знания в области геологии.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:07

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