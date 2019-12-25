Ученые обнаружили на северо-востоке Китая огромный метеоритный кратер





Ученые утверждают, что метеоритный кратер возник от падения очень крупного метеорита в период 145-66 миллионов лет тому назад. Эксперты отметили, что кратер образовался в меловой породе, но точную дату установить пока не удалось. Две трети его поверхности неплохо сохранились, а третья часть краев поддалась эрозии. По словам ученых, на большей части наружной плоскости растут белые березы, а на дне ранее находилось озеро, пересохшее 10 тысяч лет тому назад. Исследователи рассказали, что нашли кратер, проанализировав с начала 2019 года все спутниковые изображения. По всему миру обнаружено 190 ударных кратеров.По мнению исследователей, данная находка может стать доказательством существования небольшого ледника в древнем периоде на территории Китая, а также с ее помощью можно увеличить уже существующие знания в области геологии.