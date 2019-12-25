Приложение Speedtest научилось обходить блокировки Роскомнадзора





Speedtest VPN отныне встроен во все обновленные версии фирменного приложения компании для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Впрочем, пока эта функция находится лишь на стадии бета-тестирования, а потому может работать некорректно. Активировать такое подключение довольно просто – для этого потребуется «тапнуть» по специальной кнопке. Сразу после активации Speedtest VPN весь трафик от устройства пользователя и в обратном направлении будет перенаправляться через сервера компании. Это позволит получить доступ к Интернет-ресурсам, которые заблокированы на территории страны.В компании при этом отмечают, что скорость подключения через VPN-сервис будет довольно высокой, поскольку Speedtest настроен на оптимизацию трафика путем распределения нагрузки между серверами.