Приложение Speedtest научилось обходить блокировки Роскомнадзора
Разработчики из Ookla – компании, создавшей популярное приложение для проверки скорости Интернет-соединения, - встроили в свой продукт VPN-сервис, который позволяет обходить ограничения, к примеру, блокировки Роскомнадзора. Пока воспользоваться новой функцией можно бесплатно.
Speedtest VPN отныне встроен во все обновленные версии фирменного приложения компании для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Впрочем, пока эта функция находится лишь на стадии бета-тестирования, а потому может работать некорректно. Активировать такое подключение довольно просто – для этого потребуется «тапнуть» по специальной кнопке. Сразу после активации Speedtest VPN весь трафик от устройства пользователя и в обратном направлении будет перенаправляться через сервера компании. Это позволит получить доступ к Интернет-ресурсам, которые заблокированы на территории страны.
В компании при этом отмечают, что скорость подключения через VPN-сервис будет довольно высокой, поскольку Speedtest настроен на оптимизацию трафика путем распределения нагрузки между серверами.
Speedtest VPN отныне встроен во все обновленные версии фирменного приложения компании для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Впрочем, пока эта функция находится лишь на стадии бета-тестирования, а потому может работать некорректно. Активировать такое подключение довольно просто – для этого потребуется «тапнуть» по специальной кнопке. Сразу после активации Speedtest VPN весь трафик от устройства пользователя и в обратном направлении будет перенаправляться через сервера компании. Это позволит получить доступ к Интернет-ресурсам, которые заблокированы на территории страны.
В компании при этом отмечают, что скорость подключения через VPN-сервис будет довольно высокой, поскольку Speedtest настроен на оптимизацию трафика путем распределения нагрузки между серверами.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:03