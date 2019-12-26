Андрея Малахова признали самым узнаваемым ведущим в России

Опрос осуществлялся среди граждан 16-84 лет. Из них 96% респондентов отметили, что хорошо знают Малахова, а его передача «Прямой эфир» была признана самой любимой в стране. Исследователи принимали во внимание количество человек, которые оценили это шоу, а также насколько типичен выбор данной передачи для группы в сравнении со всем населением.«Прямой эфир» является детищем «России 1». В эфире рассказывают истории, которые волнуют граждан, а также проводят разные журналистские расследования. Два выпуска программы Андрей Малахов посвятил гибели группы Дятлова на Урале в конце 50-х годов. Причины их смерти все еще неизвестны. Ведущий посетил место, где обнаружили трупы туристов, и поделился со зрителями собственными впечатлениями.Андрей Малахов в 1995 году закончил с красным дипломом журфак МГУ, проходил стажировку в США. По специальности работал уже с 1992 года, вел ряд передач, включая «Большую стирку», «Пусть говорят», «Пять вечеров» и других. Снимался в клипах Анны Седоковой, Наташи Королевой и кинокартинах.