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YouTube стал определять ролики о криптовалюте как «опасный контент»

Сервис видеохостинга YouTube начал назначать роликам, посвященным криптовалюте, маркировку «опасный контент». На текущий момент известно свыше 10 случаев блокировки роликов соответствующей тематики.

Руководитель биржи Binance Чанпэн Чжао считает, что после такого происшествий в интернете представители криптоиндустрии обязаны объединиться для формирования собственной независимой и непопадающей под цензуру социальной платформы.

Крис Данн, один из активных блогеров, разместил в Twitter сообщение об удалении сервисом YouTube большей части его видео, посвященных криптовалюте. При этом была сделана пометка на публикацию «опасного контента», а также реализацию товаров, для которых обращение контролируется особыми законами.

«Мы на протяжении 10 лет создаём видео, смогли получить свыше 200 тысяч подписчиков, а также превысили отметку в 7 млн просмотров. Как понимать то, что вы делаете, ребята?» — удивился автор публикации.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:57

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