YouTube стал определять ролики о криптовалюте как «опасный контент»





Руководитель биржи Binance Чанпэн Чжао считает, что после такого происшествий в интернете представители криптоиндустрии обязаны объединиться для формирования собственной независимой и непопадающей под цензуру социальной платформы.Крис Данн, один из активных блогеров, разместил в Twitter сообщение об удалении сервисом YouTube большей части его видео, посвященных криптовалюте. При этом была сделана пометка на публикацию «опасного контента», а также реализацию товаров, для которых обращение контролируется особыми законами.— удивился автор публикации.