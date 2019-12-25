«Самая лучшая на Земле»: Борис Грачевский трогательно поздравил беременную жену с днем рождения

Судя по всему, Грачевский несказанно рад тому, что сумел повстречать женщину своей мечты, а потом старается сделать все возможное, чтобы она тоже чувствовала себя счастливой. На своей страничке в Instagram режиссер опубликовал фото именинницы с огромной корзиной роз и оставил теплое поздравительное сообщение. С днем рождения, моя любимая и самая лучшая на Земле», - гласит его подпись под этой публикацией.К слову, совсем скоро Борис Грачевский снова станет отцом. Его супруга не так давно поделилась информацией о своей беременности. Впрочем, для нее самой этот ребенок станет первым. Стоит напомнить, что Грачевский и Белоцерковская связали себя узами брака три года тому назад. Актриса существенно моложе своего супруга, однако пару такая разница в возрасте совершенно не смущает.