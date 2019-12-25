Алла Пугачева ответила на вопрос своих детей, сколько им осталось жить





Ведущая Ирина Шихман в рамках интервью узнала от звёздных родителей Максима Галкина и Аллы Пугачевой, какой самый сложный вопрос задавали ей дети – двойняшки Гарри и Лиза. Примадонна рассказала, что это произошло пару дней назад. Дочь Лиза поинтересовалась, сколько дней им с братом осталось жить. Нестандартный вопрос малышей очень озадачил родителей. Алла Пугачева ответила, что не стоит считать года, ведь они ещё совсем маленькие, но если она произведёт подсчет, то станет очень грустно.В разговоре шоумен подчеркнул, что Примадонна является замечательной матерью для их детей. И хотя изначально при планировании детей она считала, что станет для них бабушкой, всё произошло совсем наоборот. Максим Галкин отмечает, что их отношения с каждым годом становятся крепче, ведь они лучше понимают друг друга. Юморист заявил, что Алла Борисовна хочет как можно большему научить наследников, ведь боится не увидеть их повзрослевшими. Галкин вспоминает, что инициатором рождения детей была именно певица. Она лично контролировала всё процессы.