Новейший смартфон Huawei Nova 6 SE вышел в продажу





Huawei наконец представила линейку Nova 6 на официальной презентации в Китае. Трио смартфонов оснастили «дырявым» экраном, расположенным по краю сканером отпечатков пальцев и беспроводной зарядкой. Стандарт Nova 6 получил 6,57-дюймовый дисплей IPS с разрешением Full HD. Его комплектация включает процессор Kirin 990 SoC, 8 ГБ ОЗУ и батарею на 4100 мАч, совместимую с быстрой зарядкой 40 Вт. Девайс выделяется благодаря своей тройной модульной камере на 40 Мп и двойному переднему датчику на 32 Мп.Nova 6 5G, в свою очередь, отличается лишь интеграцией модема Baloong 5000 5G. Отметим также, что автономность смартфона достигается с помощью аккумулятора емкостью 4200 мАч. Наконец, Huawei Nova 6 SE понравится покупателям благодаря своей широкой комплектации с сравнительно небольшой стоимостью. Девайс имеет 6,4-дюймовый экран, чипсет Kirin 810 SoC в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти, батареей вместимостью 4200 мАч, и мощным четырехмодульным основным фотосенсором на 48 Мп. Купить устройство с впечатляющей камерой можно за 315 долларов США.