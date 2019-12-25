Обозначены самые покупаемые автомобили в лизинг в октябре





Из грузовиков самым популярным стал КАМАЗ с показателем 24%. В сегменте автобусов лучшим признали ПАЗ 43%. Автомобили ГАЗ оказались лучшими среди коммерческих машин: в октябре на данный бренд пришлось 53% от всех сделок в лизинг.Во втором месяце осени было приобретено 11 800 транспортных средств из сегмента легковых, 3100 моделей коммерческих и 5400 грузовых. Подводя результаты, можно сделать вывод, что численность сделок по лизингу возросла на 7% в сравнению с сентябрем. Показатель по данному направлению составил 21 000 единиц.Прежде сообщалось, что KIA Sportage установил рекорд по объему реализации. В январе-ноябре компания продала 80 тысяч таких кроссоверов. Дешевая версия продается только в Китае.