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Обозначены самые покупаемые автомобили в лизинг в октябре

KIA назвали самыми востребованными автомобилями в октябре, купленными в лизинг. Об этом свидетельствует отчет «Автостата».
Обозначены самые покупаемые автомобили в лизинг в октябре

Из грузовиков самым популярным стал КАМАЗ с показателем 24%. В сегменте автобусов лучшим признали ПАЗ 43%. Автомобили ГАЗ оказались лучшими среди коммерческих машин: в октябре на данный бренд пришлось 53% от всех сделок в лизинг.

Во втором месяце осени было приобретено 11 800 транспортных средств из сегмента легковых, 3100 моделей коммерческих и 5400 грузовых. Подводя результаты, можно сделать вывод, что численность сделок по лизингу возросла на 7% в сравнению с сентябрем. Показатель по данному направлению составил 21 000 единиц.

Прежде сообщалось, что KIA Sportage установил рекорд по объему реализации. В январе-ноябре компания продала 80 тысяч таких кроссоверов. Дешевая версия продается только в Китае.

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Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:30

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