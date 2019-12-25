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«Амбиции в отца»: Иванка Трамп поделилась необычным фото

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, который на данный момент переживает тяжелые времена в своей политической карьере из-за угрозы импичмента, опубликовала на своей страничке Instagram фото. Многие восприняли этот снимок как проявление амбиций девушки и знак того, что семья Трамп пришла во власть в США надолго.
«Амбиции в отца»: Иванка Трамп поделилась необычным фото

На страничке Иванки Трамп появилось двусмысленное фото. На этом снимке она в роскошном пальто и черных перчатках стоит спиной к камере и вглядывается с довольно большой высоты в панораму города на закате. При этом у дочери Дональда Трампа довольно серьезный вид даже со спины, поэтому создается такое впечатление, словно она – правительница, которая осматривает свои владения. Пользователи, оценившие этот кадр, тут же поделились своими впечатлениями в комментариях, подчеркнув, что, судя по настрою Иванки Трамп, она явно намерена однажды стать президентом США.

«Будущая госпожа президент?», «Станет настоящей королевой», «Амбиции в отца», «Ждем 2024 года», - пишут комментаторы. А кто-то из особо оригинальных поклонников дочери американского президента в комментариях даже предложил ей стать своей супругой.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:37

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