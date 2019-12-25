«Амбиции в отца»: Иванка Трамп поделилась необычным фото

На страничке Иванки Трамп появилось двусмысленное фото. На этом снимке она в роскошном пальто и черных перчатках стоит спиной к камере и вглядывается с довольно большой высоты в панораму города на закате. При этом у дочери Дональда Трампа довольно серьезный вид даже со спины, поэтому создается такое впечатление, словно она – правительница, которая осматривает свои владения. Пользователи, оценившие этот кадр, тут же поделились своими впечатлениями в комментариях, подчеркнув, что, судя по настрою Иванки Трамп, она явно намерена однажды стать президентом США.«Будущая госпожа президент?», «Станет настоящей королевой», «Амбиции в отца», «Ждем 2024 года», - пишут комментаторы. А кто-то из особо оригинальных поклонников дочери американского президента в комментариях даже предложил ей стать своей супругой.