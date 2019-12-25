BMW отзывает около 19 тысяч автомобилей в России





Как сообщает пресс-служба компании BMW, 19 087 автомобилей бренда в России отправят на бесплатную доработку из-за недавно обнаруженного дефекта, допущенного во время сборки. Речь идет о моделях кроссоверов X6 и X6M, реализованных на отечественном рынке с 2017 года. Подобную информацию также подтверждает официальный веб-сайт Росстандарта, который также опубликовал VIN-номера, позволяющие определить машину с недостатком.Проблема заключалась в невозможности установки детского кресла с креплениями ISOFIX на днище паркетного внедорожника. Дело в том, что на подпорки оказывалось чрезмерное давление, которое могло бы со временем привести к разрушению удерживающих скоб. Помимо данных о той или иной модели, пользователей также лично уведомят представители BMW о необходимости отзыва. Технологи намереваются приварить к креплению ISOFIX дополнительную промежуточную вставку.