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BMW отзывает около 19 тысяч автомобилей в России

Росстандарт сообщает об обнаружении производственной ошибки в автомобилях BMW X6 и X6M. Поэтому немецкий концерн планирует отозвать 19 тысяч автомобилей в России.

Как сообщает пресс-служба компании BMW, 19 087 автомобилей бренда в России отправят на бесплатную доработку из-за недавно обнаруженного дефекта, допущенного во время сборки. Речь идет о моделях кроссоверов X6 и X6M, реализованных на отечественном рынке с 2017 года. Подобную информацию также подтверждает официальный веб-сайт Росстандарта, который также опубликовал VIN-номера, позволяющие определить машину с недостатком.

Проблема заключалась в невозможности установки детского кресла с креплениями ISOFIX на днище паркетного внедорожника. Дело в том, что на подпорки оказывалось чрезмерное давление, которое могло бы со временем привести к разрушению удерживающих скоб. Помимо данных о той или иной модели, пользователей также лично уведомят представители BMW о необходимости отзыва. Технологи намереваются приварить к креплению ISOFIX дополнительную промежуточную вставку.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:32

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