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Назвавшийся сыном Цискаридзе юноша теперь требует у артиста деньги

Молодой человек 19 лет, назвавшийся сыном Николая Цискаридзе, потребовал у артиста деньги. На протяжении нескольких недель ректор Академии балета им. Вагановой продолжает сталкиваться с притязаниями Тимура Акперова на кровное родство с ним.

Изначально молодой человек сообщал, что желает встретиться с отцом и получить от него родительские объятия. Никаким способом подтвердить собственное родство он не имеет возможности. Все доводы базируются на рассказе о тестировании ДНК, которое якобы было проведено его матерью и впоследствии ею же уничтоженном. При этом неясно, как именно в документах могло появиться имя Цискаридзе, если экспертизу заказывал совершенно посторонний человек без уведомления артиста.

Акперов данные детали оставил без внимания. Главным доказательством он считает визуальное сходство, для подтверждения которого составляет фото коллажи с участием артиста балета. Первоначально Акперов требовал провести новый тест ДНК. В настоящее время он заявляет о наличии онкозаболевания. По словам молодого человека, мать отвернулась от него, а деньги на лечение Акперов желает получить от Цискаридзе. Он заявил о готовности подать документы в суд для определения отцовства и принудительного взыскания средств с артиста.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:08

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