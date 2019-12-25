«Чтобы вежливо поговорить»: Маргарита Симоньян ищет хейтера, пожелавшего смерти ее 2-месячной дочери

О розыске неизвестного хейтера Симоньян сообщила подписчикам через публикацию на своей страничке в Instagram. Журналистка опубликовала скриншот с сообщением, в котором неизвестный комментатор желает ее двухмесячной дочери «чудовищной смерти на глазах у матери». В этой же публикации Симоньян поинтересовалась у подписчиков, можно ли отыскать автора этого сообщения. «Друзья, как вы думаете, можно ли найти этого автора, чтобы вежливо с ним поговорить?» - поинтересовалась журналистка.В комментариях подписчики поспешили высказать в ее адрес слова поддержки и посоветовали не обращать на угрозы и сообщения нездоровых людей, отметив, что в жизни все возвращается, поэтому тот, кто высказал в адрес другого человека такие страшные пожелания, непременно ответит за свои слова.