Беременная Кристина Черкасова: «Меня мучает жуткий токсикоз»





Беременная Кристина Ослина призналась, что скрывала свое "интересное положение" на протяжении нескольких месяцев. Причиной тому супруга Андрея Черкасова назвала жуткий токсикоз. Ей было очень плохо, отметила будущая мамочка, тошнило даже при открытии холодильника, она совсем не могла ничего есть. Из-за жареного Кристина Ослина могла побледнеть, хотя раньше не верила, что беременные так страдают в первые месяцы. Теперь же она убедилась, что женщины не врут, а сейчас жене Черкасова намного легче.Кристина Ослина подчеркнула, все это время ее бережно оберегает муж. Телеведущий Андрей Черкасов даже готовил, ведь на протяжении трех месяцев она просто не могла подойти к плите, а также отправил избранницу на отдых в Турцию. Там на протяжении трех недель она ела фрукты и дышала морским воздухом, чтобы облегчить собственное состояние.Сейчас уже все намного лучше, отметила Ослина. Появилась энергия, она готовит еду без проблем, а супруг продолжает поддерживать возлюбленную и во всем ей помогать, оберегать от стрессов и ссор.