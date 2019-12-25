Первый экземпляр ядерных подлодок «Новосибирск» спустили на воду





В Сети появились кадры спуска на воду первой серийной АПЛ «Новосибирск» из обновленного проекта «Ясень-М». Телеканал «Звезда» передавал, что субмарину вывели из помещения ангара на верфи «Севмаш» в Архангельской области. В то время как команду на вывод дал представитель судостроительного комплекса Сергей Воронько, торжественную бутылку с шампанским разбил о борт корабля капитан 2-го ранга Максим Шпирко. Саму подводную лодку переведут на вооружение ВМФ России в 2020 году, о чем проинформировал адмирал Николай Евменов.Напоминаем, что основные характеристики К-573 «Новосибирск» является наличие мин, торпед 533 миллиметра, помимо ракетных систем «Калибр» и «Оникс». Его оснащение также включает ПЗРК «Верба», позволяющее обеспечивать эффективную защиту территориальной целостности страны. Новейшее водоплавающее средство способно опускаться на глубину до 0,5 километров при водоизмещении в 13800 тонн, экипажем из 64 человек и возможностью автономного существования на протяжении 100 суток. Строительство передовой атомной субмарины обошлось государству в 41 млрд рублей. Известно, что проект 885 «Ясень» намеревается выпустить около 7 различных подлодок к 2023 году.