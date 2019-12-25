Антонина Паперная в компании Владимира Яглыча спровоцировала слухи о беременности после появления на публике с округлившимся животом
Владимир Яглыч со своей супругой Антониной Паперной посетили показ картины Федора Бондарчука «Вторжение». Гости мероприятия увидели у Паперной округлившийся живот и предположили, что супруги ожидают появления второго ребенка.
Владимир Яглыч и Антонина Паперная вместе с 2015 года. В первый раз они заявили о том, что являются парой, на показе фильма «Призрак». Позднее тайно поженились, сейчас растят общую двухлетнюю дочь. На премьеру фильма «Вторжение» Паперная надела пиджак черного цвета и платье с высокой талией, через которое был виден округлившийся живот. Поклонники предположили, что Владимир Яглыч станет родителем во второй раз. Актер никак не комментирует слухи о своем возможном втором отцовстве, поэтому поклонники с нетерпением ждут официального подтверждения беременности Антонины Паперной.
До брака с Антониной Паперной Владимир Яглыч пять лет прожил с известной актрисой Светланой Ходченковой, детей у них не было. Факт расставания их пары держался в секрете очень долгое время.
Владимир Яглыч и Антонина Паперная вместе с 2015 года. В первый раз они заявили о том, что являются парой, на показе фильма «Призрак». Позднее тайно поженились, сейчас растят общую двухлетнюю дочь. На премьеру фильма «Вторжение» Паперная надела пиджак черного цвета и платье с высокой талией, через которое был виден округлившийся живот. Поклонники предположили, что Владимир Яглыч станет родителем во второй раз. Актер никак не комментирует слухи о своем возможном втором отцовстве, поэтому поклонники с нетерпением ждут официального подтверждения беременности Антонины Паперной.
До брака с Антониной Паперной Владимир Яглыч пять лет прожил с известной актрисой Светланой Ходченковой, детей у них не было. Факт расставания их пары держался в секрете очень долгое время.