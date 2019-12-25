Электричество из лягушек: В Подмосковье создали уникальные генераторы
Специалисты лаборатории при ИБФМ РАН в подмосковном Пущино разрабатывают уникальные электрогенераторы. Данная техника может в будущем стать своего рода альтернативой обычным батарейкам, которые, как известно, загрязняют окружающую среду. Но главное их отличие в том, что они способны извлекать электричество даже из лягушек.
Идея разработки подмосковных ученых заключается в том, что в качестве биотопливного элемента в них выступает глюкоза живого организма. Такой вид аккумуляторов, как отмечают эксперты, может иметь довольно длительный срок службы и помочь в решении большого числа вопросов. К примеру, он особенно актуален при обеспечении питанием инсулиновых помп или кардиостимуляторов, которые требуют постоянного и стабильного поступления энергии. Так, чтобы заменить батарейки в кардиостимуляторе, врачи постоянно вынуждены проводить повторную операцию. Ученые же научили свои аккумуляторы извлекать топливо прямо из живого организма. Сейчас они проводят тесты своей технологии на лягушках
Специалисты внедрили в брюшко лягушки два маленьких электрода, которые изготовлены из графита. В крови этих земноводных очень много глюкозы, однако биотопливному элементу требуется лишь малая ее часть для последующего использования в процессе окисления и трансформации в электроэнергию.
Идея разработки подмосковных ученых заключается в том, что в качестве биотопливного элемента в них выступает глюкоза живого организма. Такой вид аккумуляторов, как отмечают эксперты, может иметь довольно длительный срок службы и помочь в решении большого числа вопросов. К примеру, он особенно актуален при обеспечении питанием инсулиновых помп или кардиостимуляторов, которые требуют постоянного и стабильного поступления энергии. Так, чтобы заменить батарейки в кардиостимуляторе, врачи постоянно вынуждены проводить повторную операцию. Ученые же научили свои аккумуляторы извлекать топливо прямо из живого организма. Сейчас они проводят тесты своей технологии на лягушках
Специалисты внедрили в брюшко лягушки два маленьких электрода, которые изготовлены из графита. В крови этих земноводных очень много глюкозы, однако биотопливному элементу требуется лишь малая ее часть для последующего использования в процессе окисления и трансформации в электроэнергию.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:40