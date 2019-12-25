Электричество из лягушек: В Подмосковье создали уникальные генераторы





Идея разработки подмосковных ученых заключается в том, что в качестве биотопливного элемента в них выступает глюкоза живого организма. Такой вид аккумуляторов, как отмечают эксперты, может иметь довольно длительный срок службы и помочь в решении большого числа вопросов. К примеру, он особенно актуален при обеспечении питанием инсулиновых помп или кардиостимуляторов, которые требуют постоянного и стабильного поступления энергии. Так, чтобы заменить батарейки в кардиостимуляторе, врачи постоянно вынуждены проводить повторную операцию. Ученые же научили свои аккумуляторы извлекать топливо прямо из живого организма. Сейчас они проводят тесты своей технологии на лягушкахСпециалисты внедрили в брюшко лягушки два маленьких электрода, которые изготовлены из графита. В крови этих земноводных очень много глюкозы, однако биотопливному элементу требуется лишь малая ее часть для последующего использования в процессе окисления и трансформации в электроэнергию.