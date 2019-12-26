Дженнифер Лопес продемонстрировала красивую фигуру в Майами

Рождество знаменитость отправилась отмечать в Майами, где всегда солнечная и теплая погода. В соцсети Instagram звезда обнародовала снимок, продемонстрировав подписчикам свою сексуальную фигуру. Дженнифер Лопес надела красное одеяние, которое состоит из леггинсов и спортивного топа. Изображение оценили миллионы фолловеров, написавшие многочисленные комплименты в адрес знаменитости.Недавно ее возлюбленный Алекс Родригес поделился в микроблоге кадром с репетиции актрисы перед ее очередным концертом, где она споет в паре с Шакирой. В ролике Лопес находится в кругу юных танцоров, помогавших ей в подготовке к шоу.