Болезнь Галины Волчек сравнивают со смертью Олега Табакова





Совсем недавно Галина Волчек была в прекрасном расположении духа, принимала поздравления в честь дня рождения и открытия Другой малой сцены театра «Современник», а уже сейчас вынуждена бороться за жизнь. Так, стало известно, что у режиссёра диагностировали двустороннюю пневмонию и закупорку легочной артерии. На данный момент она находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. В связи с этим, многие вспоминают друга, соратника, коллегу и почти ровесника худрука театра «Современник» Олега Табакова, который умер в 2018 году от двустороннего воспаления легких.Такова была реакция организма на заражение крови после неудачной установки зубных имплантов. Актёр долго боролся, однако в последние дни его организм был настолько слаб, что не мог справляться даже с малейшими нагрузками и в итоге пришлось подключить к ИВЛ, ему также приходилось вводить седативные препараты. В театре "Современник" также советуют не поднимать панику. Несмотря на то, что осмотр худрука не был запланирован заранее, однако причин для переживаний нет.