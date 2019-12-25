Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян пытается отучить Сашу Черно ругаться матом





Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян в скором времени станут родителями, чему они безмерно рады. Звезда реалити-шоу пытается избавиться от своих вредных привычек, а ранее, как известно, она курила, переедала и употребляла алкоголь. Теперь же в семье буквально наступила идиллия, супруги даже не ссорятся, чтобы будущая мамочка не испытывала стресс. Тем не менее, конфликты все же случаются, причем в большинстве случаев по инициативе самой Черно.Родители Иосифа Оганесяна уже отмечали, что их сын долго не выдержит такого отношения, но его жену, видимо, это вовсе не интересует. Недавно Иосиф Оганесян попросил возлюбленную перестать ругаться отборным матом, причем при каждом удобном случае, ведь это тоже может навредить малышу, однако Саша Черно не считает подобные меры уместными. Удастся ли супругам уладить очередной конфликт, покажет только время.