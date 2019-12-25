Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расплакался от радости за победу Ольги Рапунцель в конкурсе "Человек года"





В своем микроблоге в Instagram участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров разместил пост, где поздравил Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко с победой. Как известно, именно беременную Рапунцель-старшую выбрали зрители, а подарком для супругов стала квартира в Москве. Саратовский шансонье отметил, что он болел именно за эту семью, а узнав о победе молодой мамочки, он просто не смог сдержать слез от радости."Всей душой за эту семью", - добавил Илья Яббаров, отметив, что сестра Алены Савкиной как никто достойна победы. Тем не менее, у коллег семейства Дмитренко другое мнение. К примеру, Иосиф Оганесян желал победы Рапунцель-младшей, а Саша Черно - Алексею Безусу.