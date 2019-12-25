Ксения Бородина обидела Ольгу Рапунцель, назвав ее дочь "Васей"





Не так давно участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель отметила, что она и Дмитрий Дмитренко уделяют много внимания воспитанию своей дочери Василисы. Девочку даже отдали на занятия по английскому языку, несмотря на то, что она даже не умеет нормально разговаривать. При этом "бренд" реалити-шоу часто ругается с коллегами, отмечая, как ей не нравится, когда к девочке обращаются как "Вася". По мнению Рапунцель-старшей, никакого отношения это имя к ее девочке не имеет.Тем не менее, телеведущая Ксения Бородина зашла в дом к клану Рапунцелей, знаменитость хотела поинтересоваться, каких успехов успела добиться девочка в своих начинаниях. Тем не менее, назвала она дочь Дмитренко именно "Васей", причем несколько раз. Также не обошла теледива стороной и мать Ольги Рапунцель - Татьяну Владимировну Григорьевскую, она спросила, помогает ли бабушка внучке заниматься английским. Девочка убегала от ведущей и пряталась, при этом ни слова не сказав. В итоге Ксения Бородина отметила, она не понимает, как ребенок может учить совершенно чужой для себя язык, если она даже на русском плохо разговаривает.