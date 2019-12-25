Михаил Шуфутинский представил 17-летнего внука Ноя из США
Михаил Шуфутинский показал поклонникам в Instagram фото своего 17-летнего внука. Молодого человека зовут Ной и в настоящее время он проживает в США, занимаясь музыкой.
Известно, что внук Шуфутинского проживает на территории американской Филадельфии с детства. Начинающий музыкант активно развивается в направлении музыки.
«Ной Шуфутинский, мой внук. Сейчас живёт в Филадельфии. Выпустил новый трек Diaspora, который получил большую популярность в Израиле», — сообщил Михаил Шуфутинский.
В настоящее время у Михаила Шуфутинского 2 сына. Старший Дэвид проживает с семьей в Москве, работая в сегменте продюсирования музыки и кинематографа. Он растит троих детей: дочь и двух сыновей. Младший сын Шуфутинского Антон обосновался в США и живёт в браке с американкой. Согласно имеющимся данным, он педагог одного из университетов и отец 4-х детей. Помимо Ноя у него есть 2 сына и дочь.
Известно, что внук Шуфутинского проживает на территории американской Филадельфии с детства. Начинающий музыкант активно развивается в направлении музыки.
«Ной Шуфутинский, мой внук. Сейчас живёт в Филадельфии. Выпустил новый трек Diaspora, который получил большую популярность в Израиле», — сообщил Михаил Шуфутинский.
В настоящее время у Михаила Шуфутинского 2 сына. Старший Дэвид проживает с семьей в Москве, работая в сегменте продюсирования музыки и кинематографа. Он растит троих детей: дочь и двух сыновей. Младший сын Шуфутинского Антон обосновался в США и живёт в браке с американкой. Согласно имеющимся данным, он педагог одного из университетов и отец 4-х детей. Помимо Ноя у него есть 2 сына и дочь.