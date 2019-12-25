Эксперты рассказали, почему таксисты все чаще отказываются от коротких поездок
Многие россияне, которые часто пользуются услугами такси, стали замечать, что найти автомобиль на поездку продолжительностью менее трех километров стало, заметно сложнее. Эксперты решили разобраться в причинах, по которым автомобиль для таких поездок приходится ждать намного дольше.
Для огромного числа пассажиров в последнее время действительно стало большой проблемой отыскать свободную машину для короткой поездки. Сами таксисты, и вовсе, предпочитают часто отказываться от подобных заказов, поэтому ждать подачи автомобиля порой приходится порядка 40 минут. Как утверждают эксперты, подобная ситуация сложилась из-за высокой конкуренции специальных приложений – агрегаторов услуг такси. Цены на короткие поездки в течение длительного времени постоянно и искусственно занижались для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Каждому хотелось выделиться на фоне конкурентов, поэтому многие ставили предельно низкие цены за подобнее поездки.
С течение времени такая политика привела к тому, что для водителей такси поездки протяженностью менее трех километров стали для водителей очень невыгодными, а иногда даже убыточными. Это и стало причиной массовых попыток избежать подобных заказов.
Для огромного числа пассажиров в последнее время действительно стало большой проблемой отыскать свободную машину для короткой поездки. Сами таксисты, и вовсе, предпочитают часто отказываться от подобных заказов, поэтому ждать подачи автомобиля порой приходится порядка 40 минут. Как утверждают эксперты, подобная ситуация сложилась из-за высокой конкуренции специальных приложений – агрегаторов услуг такси. Цены на короткие поездки в течение длительного времени постоянно и искусственно занижались для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Каждому хотелось выделиться на фоне конкурентов, поэтому многие ставили предельно низкие цены за подобнее поездки.
С течение времени такая политика привела к тому, что для водителей такси поездки протяженностью менее трех километров стали для водителей очень невыгодными, а иногда даже убыточными. Это и стало причиной массовых попыток избежать подобных заказов.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:03