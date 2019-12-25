Эксперты рассказали, почему таксисты все чаще отказываются от коротких поездок





Для огромного числа пассажиров в последнее время действительно стало большой проблемой отыскать свободную машину для короткой поездки. Сами таксисты, и вовсе, предпочитают часто отказываться от подобных заказов, поэтому ждать подачи автомобиля порой приходится порядка 40 минут. Как утверждают эксперты, подобная ситуация сложилась из-за высокой конкуренции специальных приложений – агрегаторов услуг такси. Цены на короткие поездки в течение длительного времени постоянно и искусственно занижались для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Каждому хотелось выделиться на фоне конкурентов, поэтому многие ставили предельно низкие цены за подобнее поездки.С течение времени такая политика привела к тому, что для водителей такси поездки протяженностью менее трех километров стали для водителей очень невыгодными, а иногда даже убыточными. Это и стало причиной массовых попыток избежать подобных заказов.