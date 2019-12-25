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Обнародованы подробности автомобиля для спецназа «Сармат-3»

Специалисты рассказали о технических особенностях предназначенного для спецназа автомобиля «Сармат-3». Его дебют прошел на форуме «Армия-2018».
Обнародованы подробности автомобиля для спецназа «Сармат-3»

Машину создали отечественные конструкторы, задействовав полученный боевой опыт на Ближнем Востоке и других конфликтах. Это помогло сделать почти совершенный транспорт. Новый «Сармат-3» можно назвать наиболее тяжелой модификацией автомобиля, в салоне которого свободно поместятся восемь человек, способной перевозить вооружение и снаряжение. Вес «Сармата-3» составляет полторы тонны.

Под капотом транспорта для спецназа располагается дизельный мотор с мощностью 153 лошадиных сил. Благодаря ему модель разгоняется до 150 км/ч. Дополнительно можно устанавливать при необходимости на машине гранатометы и пулеметы.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:16

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