Обнародованы подробности автомобиля для спецназа «Сармат-3»
Специалисты рассказали о технических особенностях предназначенного для спецназа автомобиля «Сармат-3». Его дебют прошел на форуме «Армия-2018».
Машину создали отечественные конструкторы, задействовав полученный боевой опыт на Ближнем Востоке и других конфликтах. Это помогло сделать почти совершенный транспорт. Новый «Сармат-3» можно назвать наиболее тяжелой модификацией автомобиля, в салоне которого свободно поместятся восемь человек, способной перевозить вооружение и снаряжение. Вес «Сармата-3» составляет полторы тонны.
Под капотом транспорта для спецназа располагается дизельный мотор с мощностью 153 лошадиных сил. Благодаря ему модель разгоняется до 150 км/ч. Дополнительно можно устанавливать при необходимости на машине гранатометы и пулеметы.
Машину создали отечественные конструкторы, задействовав полученный боевой опыт на Ближнем Востоке и других конфликтах. Это помогло сделать почти совершенный транспорт. Новый «Сармат-3» можно назвать наиболее тяжелой модификацией автомобиля, в салоне которого свободно поместятся восемь человек, способной перевозить вооружение и снаряжение. Вес «Сармата-3» составляет полторы тонны.
Под капотом транспорта для спецназа располагается дизельный мотор с мощностью 153 лошадиных сил. Благодаря ему модель разгоняется до 150 км/ч. Дополнительно можно устанавливать при необходимости на машине гранатометы и пулеметы.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:16