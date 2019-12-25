Обнародованы подробности автомобиля для спецназа «Сармат-3»





Машину создали отечественные конструкторы, задействовав полученный боевой опыт на Ближнем Востоке и других конфликтах. Это помогло сделать почти совершенный транспорт. Новый «Сармат-3» можно назвать наиболее тяжелой модификацией автомобиля, в салоне которого свободно поместятся восемь человек, способной перевозить вооружение и снаряжение. Вес «Сармата-3» составляет полторы тонны.Под капотом транспорта для спецназа располагается дизельный мотор с мощностью 153 лошадиных сил. Благодаря ему модель разгоняется до 150 км/ч. Дополнительно можно устанавливать при необходимости на машине гранатометы и пулеметы.