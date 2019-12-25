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300 млн лет назад атмосфера Земли состояла из железной пыли

Эксперты в ходе анализа пыли, находившаяся в атмосфере Земли 300 миллионов лет назад, завили, что в прошлом воздух был наполнен железом. Исследования на геохимическом уровне позволили узнать, что в составе пыли из атмосферы присутствует важнейший микроэлемент, хорошо усваиваемый растительными организмами.
300 млн лет назад атмосфера Земли состояла из железной пыли

В атмосферной пыли очень много полезных веществ, которые необходимы растениям. В природе все взаимосвязано. К примеру, когда пыльные облака, поднимаемые бурями в Африке, переходят Атлантику, то являются очень хорошей органикой для амазонских лесов. Специалисты из США выяснили, как пыль из атмосферы повлияла на морской биогеоценоз много млн лет назад. Исследовав древние карбонатные породы, которые были обнаружены на территории Ирана, учёные решили, что много лет назад атмосфера была более пыльной, чем на сегодняшний день.

Исследования на геохимическом уровне позволили узнать, что в составе пыли из атмосферы присутствует важнейший микроэлемент - железо, хорошо усваиваемое растительными организмами. Эксперт из университета Оклахомы Мехрдад Сардар Абади заявил, что пыль, присутствующая в атмосфере много лет назад, была более насыщена важнейшим для жизнедеятельности микроорганизмов микроэлементом, чем пыль в нынешней атмосфере. Цианобактерии развились благодаря присутствию железа в воздухе.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:48

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