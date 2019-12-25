Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин подарила ему книгу с любовной перепиской





Недавняя публикация Дарины Эрвин в соцсети Instagram вызвала бурную реакцию со стороны подписчиков. Видеоролик с участием Александра Цекало рассмешил фанатов из-за разочаровавшегося лица продюсера, которому достался неординарный подарок. Оказалось, что любящая жена решила презентовать 58-летнему шоумену сборник эротических писем писателя Генри Миллер и Анаис Нин, известный под названием A Literate Passion. Известно, что оба беллетриста были женаты, но впоследствии завели роман.Таким образом, Эрвин выбрала презент со смыслом, который сравнивает нынешнее положение супругов. Известно, что Александр Цекало развелся с третьей женой Викторией Галушкой в 2018 году, когда у него и начались отношения с актрисой из Казахстана. Для более точной передачи посыла 28-летняя художница также прикрепила к обложке их совместную фотографию. Вот только фанаты отмечали, что подобный жест не впечатлил телеведущего. Некоторые поклонники даже оставляли комментарии, вроде: "Твое лицо, когда на Рождество получил лучший подарок – книгу".