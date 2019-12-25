АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Праздник приближается: Лучшие подарки на Новый 2020…
EUR 68.91 USD 62.17
Курс валют на 25.12.2019

Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин подарила ему книгу с любовной перепиской

Дарина Эрвин решила по-креативному подойти к выбору подарка Александру Цекало на Рождество. Супруга продюсера презентовала ему книгу с любовной перепиской.
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин подарила ему книгу с любовной перепиской

Недавняя публикация Дарины Эрвин в соцсети Instagram вызвала бурную реакцию со стороны подписчиков. Видеоролик с участием Александра Цекало рассмешил фанатов из-за разочаровавшегося лица продюсера, которому достался неординарный подарок. Оказалось, что любящая жена решила презентовать 58-летнему шоумену сборник эротических писем писателя Генри Миллер и Анаис Нин, известный под названием A Literate Passion. Известно, что оба беллетриста были женаты, но впоследствии завели роман.

Таким образом, Эрвин выбрала презент со смыслом, который сравнивает нынешнее положение супругов. Известно, что Александр Цекало развелся с третьей женой Викторией Галушкой в 2018 году, когда у него и начались отношения с актрисой из Казахстана. Для более точной передачи посыла 28-летняя художница также прикрепила к обложке их совместную фотографию. Вот только фанаты отмечали, что подобный жест не впечатлил телеведущего. Некоторые поклонники даже оставляли комментарии, вроде: "Твое лицо, когда на Рождество получил лучший подарок – книгу".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременная Кристина Черкасова: «Меня мучает жуткий…
В интернете появилось первое фото лицевой панели Huawei…
Иван Охлобыстин объяснил, почему вынес бы из горящего дома жену, а не…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян пытается отучить Сашу Черно ругаться…
Новый и бюджетный Samsung Galaxy M31 обнаружили в…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расплакался от радости за победу Ольги Рапунцель в конкурсе "Человек…
Названы самые успешные автокомпании в сегменте SUV в…
Ксения Бородина обидела Ольгу Рапунцель, назвав ее дочь…
Праздник приближается: Лучшие подарки на Новый 2020…
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин подарила ему книгу с любовной…
Отечественный электрокар «Монарх» не смогли привезти на…
Владимир Кузьмин показал фанатам снимок с тремя…
Дмитрий Песков рассказал о согласовании дорожных…
Учёные: Красные водоросли содержат соединения, останавливающие рост раковых клеток…
Участник проекта "Дом-2" Фёдор Стрелков получил награду в номинации "Тело…
Егор Корешков и Полина Максимова вместе пришли на предпоказ фильма…
Volkswagen Passat с солнечной батареей скоро появится на рынке…
Александр Васильев похвалил Татьяну Навку за стильный…
Сергей Лазарев: "Подарки уже под елкой. Я не про себя, я еще тот…
Эксперты назвали 3 способа, как легко сжигать жир во время новогодних…
Алибасов раскритиковал тех, кому не понравился памятник Фриске в…
Эксперты раскрыли 7 причин вздутия…
Лолита рассказала о своём страхе забеременеть из-за поцелуя в 14…
Наталья Рудова назвала Егора Крида идеальным…
Диетолог назвал жидкое мыло фактором риска заболевания…
Ким Кардашьян подарила дочери жакет Майкла Джексона за 65 тысяч…
«Люди, инновации, технологии»: в YouTube появился документальный фильм, посвященный экотехнопарку…
Уфолог из Тайваня обнаружил на поверхности Марса символический…
«Я хочу покинуть проект»: У звезды «Дом-2» Ани Левченко нервный…
LG представит в феврале неожиданный…
Звезда «Дом-2» Ольга Ветер отпраздновала новоселье в выигранной на «ЧГ-2016»…
Стали известны рекомендации по борьбе с обезвоживанием…
Актриса сериала «Татьянин день» Анна Снаткина впервые стала…
Улучшает работу мозга: Учёные доказали полезные свойства жевательной…
Пелагею и её мужа Ивана Телегина заподозрили в…
Роспотребнадзор дал рекомендации по заказу новогоднего…
Дарья Морозова поучаствовала в откровенной…
Диетологи нахвали самые эффективные способы избавления от…
Яна Рудковская: "Репетиции Аделины Сотниковой в шоу "Золушка Плющенко" идут полным…
Алексей Чадов появился на публике с предполагаемой новой…
Просмотреть все новости