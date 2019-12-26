Оксана Воеводина снова надела свадебное платье после развода с королем Малайзии

«Вот и настал тот день, когда я снова в белом платье», - гласит неоднозначная подпись Воеводиной под этой публикацией. Несмотря на шикарное белое свадебное платье с огромным шлейфом и роскошной фатой, вид у знаменитости явно не праздничный. На показанном ролике она выглядит не просто задумчивой, но еще и весьма грустной. Вероятнее всего, этот наряд вернул ее к воспоминаниям о свадьбе с монархом.Стоит напомнить, история отношений Оксаны Воеводиной и ее бывшего мужа изначально напоминала сказку. Всего несколько лет назад они познакомились на одном из мероприятий, а потом последовала свадьба и даже отказ Фариса от престола ради отношений с красавицей из России. А после пришла и долгожданная беременность, ведь девушка так мечтала подарить своему избраннику сына. Однако спустя какое-то время пара неожиданно рассталась, более того, бывший король Малайзии не признает сына и настаивает на проведении ДНК-теста.