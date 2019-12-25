«Роль снегурочки не из легких»: Стефания Маликова рассказала о подарке, который попросил ее маленький брат на Новый год

19-летняя Стефания Маликова очень любит своего младшего брата, которому в январе исполнится два года. Она регулярно рассказывает о нем и публикует совместные фото на своей странице в социальной сети Instagram. Дочь Дмитрия Маликова рассказала о подарке, который у нее попросил брат на Новый год. Марк заказал своей старшей сестре большую машину. Стефания Маликова шутливо предложила ему поменять одну из его игрушек на свою настоящую машину, но мальчик не согласился, и ей все же пришлось ехать за подарком. «Ох уж эта роль снегурочки… не из легких», - отметила старшая сестра.Стефания Маликова также рассказала, что ее брат Марк стал осуществлением ее новогоднего желания, которое она загадала несколько лет назад. Тогда она очень хотела, чтобы у нее появился брат, и смогла бы с ним петь и получать подарки. И вот в начале декабря этого года они уже вместе побывали на новогодней вечеринке и пели песни Деду Морозу. Девушка отметила, что мечтам свойственно сбываться, особенно на Новый год.