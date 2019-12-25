В интернете появилось первое фото лицевой панели Huawei P40
В интернете распространили первый снимок лицевой панели Huawei P40. На фото заметно, что у смартфона полностью исчезла нижняя часть рамки.
Известный публикацией инсайдерских данных ресурс Slashleaks разместил реальный снимок передней панели P40. Эта модель смартфона от китайского бренда Huawei должна появиться на рынке лишь в 2020 году. Фактически, сейчас только по этому кадру можно оценить готовящиеся инженерами Huawei дизайнерские решения. Рамка устройства со всех сторон имеет одинаковую толщину. Границы довольно тонкие, что повышает эффективное использование фронтальной панели до близкого к максимуму значения.
Весной 2019-го Юй Чэндун, занимающий пост исполнительного директора Huawei, описал причину, по которой современные безрамочные смартфоны сохраняют достаточно толстую нижнюю рамку. По его словам, ликвидация так называемого подбородка на «лице» устройства приведет к появлению ложных активаций функционала смартфона и общему ухудшению конечного пользовательского опыта.
Если распространённое фото окажется достоверным, можно говорить о наличии у компании Huawei решения для озвученной ранее проблемы. Как именно удаление нижней рамки у P40 скажется на процессе управления девайсом, пока остаётся неизвестным. Глава китайской компании по вопросам бизнеса сообщил, что презентация девайсов группы P40 пройдёт в конце марта 2020 года. Вместе со смартфонами южнокорейский производитель готовится показать финальную версию устройств и приложений Huawei, которые позиционируются как альтернатива программным продуктам Google.
Известный публикацией инсайдерских данных ресурс Slashleaks разместил реальный снимок передней панели P40. Эта модель смартфона от китайского бренда Huawei должна появиться на рынке лишь в 2020 году. Фактически, сейчас только по этому кадру можно оценить готовящиеся инженерами Huawei дизайнерские решения. Рамка устройства со всех сторон имеет одинаковую толщину. Границы довольно тонкие, что повышает эффективное использование фронтальной панели до близкого к максимуму значения.
Весной 2019-го Юй Чэндун, занимающий пост исполнительного директора Huawei, описал причину, по которой современные безрамочные смартфоны сохраняют достаточно толстую нижнюю рамку. По его словам, ликвидация так называемого подбородка на «лице» устройства приведет к появлению ложных активаций функционала смартфона и общему ухудшению конечного пользовательского опыта.
Если распространённое фото окажется достоверным, можно говорить о наличии у компании Huawei решения для озвученной ранее проблемы. Как именно удаление нижней рамки у P40 скажется на процессе управления девайсом, пока остаётся неизвестным. Глава китайской компании по вопросам бизнеса сообщил, что презентация девайсов группы P40 пройдёт в конце марта 2020 года. Вместе со смартфонами южнокорейский производитель готовится показать финальную версию устройств и приложений Huawei, которые позиционируются как альтернатива программным продуктам Google.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:32